泰國贈斯里蘭卡大象疑受虐引發外交糾紛　運返祖國治療

泰國2001年贈予斯里蘭卡的大象被指遭到虐待和忽略，引起兩國之間的外交糾紛。在泰國的要求下，斯里蘭卡當局已安排這頭大象於星期天（7月2日）從科倫坡運回清邁接受治療。



重達4000公斤的大象「穆圖拉賈」（Muthu Raja）星期天上午7時40分，登上一架商業貨機飛回泰國。據泰國官員稱，大象的遣返費達70萬美元。

泰國環境部長瓦拉武在清邁機場說：「它順利抵達清邁。它飛了5個小時，沒有任何問題，情況很正常。如果一切順利，我們將轉移它。」

大象由5名飼養員陪同登機，機上安裝了兩個電眼，監控大象的健康狀況。抵達清邁後，大象被送往附近的自然保護區隔離。

科倫坡德希韋拉動物園（Dehiwela Zoo）首席獸醫佩雷拉告訴法媒，大象去年從一所佛寺被救出時，全身出現膿腫和疼痛。大象返回泰國後將接受水療，以治療左前腿的傷勢。

動物福利組織：大象傷口疑似由飼養員造成

斯里蘭卡一些動物福利組織稱，大象常年被迫與伐木工人一起勞作，它的傷口疑似飼養員造成的，傷勢也被忽略。

斯里蘭卡民間反對將大象送回泰國，認為他們有能力照顧好大象。在斯里蘭卡，大象被視為神聖的動物，受到法律保護。

動物與環境聯盟向當局請願，起訴涉及虐待及忽略大象的人。當地一個公民團體也到泰國駐斯里蘭卡大使館外請願，要求讓大象繼續留在斯里蘭卡六個月。

斯里蘭卡總理古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）6個月告訴國會，他已就這頭大象的處境，親自向泰王表達遺憾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

