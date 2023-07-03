李尚福：中俄海軍為維護地區與世界和平作出貢獻

中國務委員兼國防部長李尚福7月3日在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）。



中國國防部公布7月3日，中國國務委員兼國防部長李尚福在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫。李尚福表示，中俄海軍交往密切、互動頻繁，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作，為維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻。

李尚福說，今年3月，習近平主席對俄羅斯進行了具有歷史意義的國事訪問，兩國元首共同擘畫了中俄關係發展和各領域合作藍圖。中方願同俄方一道，落實好兩國元首重要共識，不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵。

李尚福指出，在兩國元首戰略引領下，兩軍交流合作穩步發展。相信在雙方的共同努力下，兩軍關係必將繼續走深走實，不斷取得新進步、邁上新台階。中俄海軍交往密切、互動頻繁，希望雙方加強各層級溝通，常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作，為維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻。

葉夫梅諾夫說，俄方高度重視加強俄中兩軍各領域務實合作，願與中方保持密切協調，堅決落實兩國元首達成的重要共識，持續拓展兩國海軍各層級交流，共同組織好海上聯合演習、聯合巡航等重要演訓活動，不斷把兩國兩軍關係推向新的高度。