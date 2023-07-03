美國財長耶倫將訪華　北京回應：中美各層級保持溝通

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）7月6日至9日訪華。在7月3日外交部例行記者會上，有記者提問說：美國財長耶倫以及美國前國務卿及現任總統氣候問題特使克里將於本週訪華，中方期望從這些對話中取得什麼成果？



對此，發言人汪文斌表示，中美就各層級對話與交往保持着溝通，關於你提到的具體訪問，建議向主管部門來詢問。

耶倫此行將是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後，今年第2次美國高級官員訪問中國。

彭博社6月26日引述消息報道，耶倫計劃7月初訪問北京，與中方進行高級別經濟磋商。中國外交部當時未有證實消息，僅稱中美各層級保持溝通。

耶倫28日接受全國廣播公司（MSNBC）採訪時稱希望前往中國建立關係，並承認美中之間存在分歧。

她說：「我前往中國的希望是重新建立聯繫。有一群新的領導人，我們需要相互了解。而且我們需要相互討論我們的分歧，這樣我們就不會有誤解，不會誤解彼此的意圖。」

耶倫在訪問中還說，美國現在和將來都會採取行動保護國家安全利益，即使這「給我們帶來一些經濟成本」。

外界早已預期耶倫訪華，她4月曾稱，美國不尋求與中國在經濟上脫鈎，訪華行程將在「合適時機」進行。