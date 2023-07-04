日本眾院前議長河野洋平訪華　訪團成員包括沖繩縣知事

日本國際貿易促進協會會長河野洋平星期一（7月3日）率團對中國進行為期四天的訪問。代表團一行共有80多名成員，其中包括沖繩縣知事玉城丹尼和日本企業代表。



共同社星期一報道，日本國際貿易促進協會是以促進中日友好和加強經貿關係為活動目的的日中友好七團體之一。此次訪華團約有80人，這是自2019年4月以來，該協會首次訪問中國，且較四年前規模更大。

消息人士稱，代表團一行或將於星期二（7月4日）或星期三（7月5日）與中國領導層會面，具體日期正在在協調中。

報道稱，當前中日關係因日本男子被中國有關部門拘留及福島第一核電站處理水排海計劃等出現波折，此次訪華旨在促進兩國關係走向穩定。玉城丹尼還將訪問與沖繩縣締結友好關係的福建省。

今年4月，沖繩縣成立了地區外交辦公室，旨在為構建亞太地區的和平、發展發揮積極作用。被媒體認為是親中的玉城丹尼在中國官媒《環球時報》星期一刊出的訪問中說，俄烏衝突爆發之後，日本政府加速炒作所謂「台灣有事即日本有事」，而玉城丹尼堅決表示，決不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。玉城丹尼3月曾訪問美國。他認為，軍事衝突將損害中美兩國的國家利益，而日美應為緩和局勢作出應有努力。

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