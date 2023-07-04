以軍發動西岸20年來最大軍事行動目標是誰？｜新聞背後

以色列軍方自周日（2日）晚起對約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin）發動20年來最大規模的軍事行動，目前有至少8人死亡，約100人受傷。以色列國防軍（IDP）稱，此次行動是為打擊傑寧市以及難民營的恐怖分子基礎設施，軍方襲擊了該地區武裝分子的指揮和控制中心、以及生產武器和爆炸物的場所。那麼，今次以軍針對的目標究竟是什麼？



以軍稱，是次行動是針對在該市及其難民營地區的極端武裝團體所進行的反恐活動，行動自周日起至3日進一步升級。據半島新聞報道稱，約150輛裝甲車和約1,000名來自以色列精英特種部隊、軍隊、情報總局、警察和邊境警察的人員參與此次行動，並與駐紮在該營地的傑寧旅（Jenin Camp）發生零星槍戰，此外還有至少10次無人機空襲、一次導彈襲擊。

2023年6月20日，涉嫌槍擊猶太人定居點附的巴勒斯坦槍手，遭以色列特種部隊擊斃，大批巴勒斯坦人抬屍哀悼。（Reuters）

北部「加沙」的傑寧難民營

隨着過去一年間以軍在約旦河西岸擴大襲擊範圍，傑寧難民營愈發成為加沙地帶以外又一個巴勒斯坦抵抗運動的象徵性陣地，並吸引了越來越多極端組織的武裝分子。

此次遭遇以軍襲擊的傑寧旅，便是一個新出現的武裝團體，它是由來自巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad）、法塔赫（FATAH，巴勒斯坦民族解放運動）與哈馬斯（HAMAS，伊斯蘭抵抗運動）的武裝分子組成。這個武裝組織的成立，多少象徵着當地人對巴勒斯坦當局的日益失望，以及對以色列持續佔領的挫敗感。

以軍發言人表示，昨日的行動是為了打破這些武裝團體把難民營視為庇護所心態，稱難民營已成為武裝分子遍佈的「蜜蜂窩」。

有分析人士表示，目前傑寧的軍事活動升級可能是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為安撫其政府中極右派所致。

圖為2023年6月25日，以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷的總理辦公室出席每周內閣會議。（Reuters）

傑寧難民營衝突升級

過去兩周內，傑寧難民營地區武裝衝突不斷升級。上月20日，兩名巴勒斯坦槍手殺死了四名以色列定居者，引發以色列定居者在巴勒斯坦村莊縱火燒毀房屋和汽車。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（HAMAS）稱槍手為組織成員，並稱襲擊是對以軍此前襲擊傑寧、造成7名巴勒斯坦人死亡的回應。

21日，以色列軍方在傑寧市附近發動2006年以來的首次無人機襲擊，造成多人死亡，引起該地區武裝分子反擊。以軍及後又派出數十架裝甲車將難民營完全包圍，準備進行大規模的地面軍事行動，對房屋和道路造成嚴重破壞。

自上世紀50年代難民營建立以來，該地區長期以來被視為武裝衝突的溫床。目前，約14,000名流離失所的巴勒斯坦人在不到半平方公里的區域生活，而巴勒斯坦政府在這裏則缺乏實質掌控。