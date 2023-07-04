日本福島核廢水｜中國：IAEA報告證明不了日方排海正當性和合法性

國際原子能機構（IAEA）7月4日提交核廢水排海方案評估報告，認為日本在福島把處理水排海的計劃符合國際安全標準。在報告公開前，中國外交部4日表示，日方從一開始就限制了IAEA工作組的授權，不接受評估其他的處置方案，機構報告證明不了日方排海的正當性和合法性。



在中國外交部4日的例行記者會上，有記者提問指，「如果國際原子能機構（IAEA）的報告支持日本排海，那中國是否仍不接受這份報告？如果是這樣的話，中國一貫主張遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，不接受IAEA根據科學依據提出的方針，這不是雙重標準嗎？」

中國外交部發言人毛寧2023年4月7日在北京主持例行記者會。（外交部）

中國外交部發言人毛寧回應稱，首先中方還沒有看到國際原子能機構的報告，她說日方從一開始就限制了IAEA工作組的授權，不接受評估其他的處置方案，IAEA只被允許評估排海這個方案，所以在這種情況下，機構的報告證明不了日方排海的正當性和合法性，也免除不了日方應當承擔的道義責任和國際法義務，這跟所謂雙重標準沒有任何關係。

毛寧又指，關於IAEA的這份報告，雖然還未看到，中方也希望這是一份經得起科學和歷史檢驗的報告，而不是為核污染水背書的報告。

正在日本訪問的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi），7月4日與日本首相岸田文雄在首相官邸舉行會談，格羅西遞交國際原子能機構對福島第一核電站核廢水排海項目的全面評估報告。

IAEA網站發布有關報告的消息，稱經安全審查得出的結論是，日本將福島第一核電站儲存的、經處理的廢水排放到海中的計劃，符合該機構安全標準。

機構還稱，處理後的廢水的排放對人類和環境的放射性影響可予忽略。