法國騷亂｜極右翼為開槍警籌得逾140萬歐元　為被殺少年家屬4倍

法國17歲非裔青少年納埃爾（Nahel）遭警員近距離射殺引發全國騷亂，開槍警員因涉嫌謀殺還押候審。但當警方執法引起質疑之際，由右翼發起、為支持開槍警員家屬的募款，短短幾日已募得超過140萬歐元，是納埃爾家屬籌得捐款的4倍，此項籌款除引起爭議，也突顯法國社會的極度分裂。



極右翼前總統候選人澤穆爾（Eric Zemmour）的發言人梅西哈（Jean Messiha），在GoFundMe網站為開槍的38歲警員弗洛里安（Florian M）募款，最初目標為5萬歐元。梅西哈指出，弗洛里安「是政治迫害的受害者」，募款是要支持他的家人，也代表「支持我們的警員」。

截至香港時間7月4日深夜，已有超過7萬筆捐款支持開槍警員，總額超過147萬歐元。於GoFundMe為死者納埃爾家屬籌款的活動，至今則募得逾35萬歐元。

法國社會黨（Socialist Party）領袖富爾（Olivier Faure）呼籲停止為警員籌款，並指責籌款可恥，質疑捐款者在支持涉及過失殺人的警員。其他左翼政客也要求GoFundMe關閉該頁面。不過，該項籌款仍然持續。