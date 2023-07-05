歐洲空中交通接近回復疫情前水平　機票價格仍有升無減？

全球進入後疫情時代，很多民眾都「報復式」外遊，北半球的暑假開始在即，預計歐洲成為主要旅遊目的地。不過去年歐洲多個主要機場的混亂場面歷歷在目，國際機場協會（Airports Council International，ACI）認為，該場面不會在今年重現，惟大家「捱貴機票」的情況則可能維持。



美國CNBC頻道7月4日報道，多國在疫情期間封城，歐洲機場為旅客人數設上限，航空公司限售機票、取消及調整航班等，航空業吹起裁員風。疫情放緩後，大家對空中交通的需要急增，但供應追不上需求，導致去年夏季出現大混亂。

不過ACI強調，去年混亂的場面「基本上已成為過去」，指機場今年已有充分準備和協調，應對各個可能發生的困難情況，希望將旅客的影響減至最低。歐洲旅客量最大的倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）稱已經準備好面對夏季高峰期的需要；英國第二大的蓋特威克機場（Gatwick Aiport）亦指，不會預期去年的問題會再次發生。

英國民眾在後疫情時代紛紛「報復式外遊」，惟航空業人手一度未回復至疫情前水平，導致發生像去年6月底倫敦希斯路機場二號客運大樓內的離境大堂排滿準備出境旅客的混亂情況。（Reuters）

根據ACI的數據顯示，現時歐洲空中交通旅客量與疫情前水平只差7.6%，土耳其、希臘、波斯尼亞及阿爾巴尼亞更完全回復至2019年水平。歐洲空中航行安全組織 （EUROCONTROL）亦指出，每日來往歐洲空域的航班已是自疫情初期以來的最高水平，惟熱門地點可能受天氣或工業行動影響，意味仍有不確定因素。

歐洲經濟受到高通脹拖累，但無阻民眾都空中交通的需求上升。即使區內5月的機票價格比去年同期上漲36%，旅客量仍上升16.2%。聯博資產管理（AB Bernstein）歐洲交通分析師艾榮（Alexander Irving）指出，航空公司需要就碳排放支付更多費用，再加上通脹因素、機組及地勤人員要求加薪等，推動機票價格向上，因此估計無法下降至2019年之前的水平。

瑞安航空一直以極平價機票為賣點，但公司認為「10歐元」機票的時代已成為過去。（Getty Images）

艾榮認為，旅客可能因此傾向選擇Wizz Air或瑞安航空（Ryanair）等廉價航空公司，以減低出門成本。不過Ryanair去年預告，10歐元買到機票的日子不再，估計該公司未來5年的機票價格可能升至40歐元以上。