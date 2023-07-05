歐洲空中交通接近回復疫情前水平 機票價格仍有升無減？
全球進入後疫情時代，很多民眾都「報復式」外遊，北半球的暑假開始在即，預計歐洲成為主要旅遊目的地。不過去年歐洲多個主要機場的混亂場面歷歷在目，國際機場協會（Airports Council International，ACI）認為，該場面不會在今年重現，惟大家「捱貴機票」的情況則可能維持。
美國CNBC頻道7月4日報道，多國在疫情期間封城，歐洲機場為旅客人數設上限，航空公司限售機票、取消及調整航班等，航空業吹起裁員風。疫情放緩後，大家對空中交通的需要急增，但供應追不上需求，導致去年夏季出現大混亂。
不過ACI強調，去年混亂的場面「基本上已成為過去」，指機場今年已有充分準備和協調，應對各個可能發生的困難情況，希望將旅客的影響減至最低。歐洲旅客量最大的倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）稱已經準備好面對夏季高峰期的需要；英國第二大的蓋特威克機場（Gatwick Aiport）亦指，不會預期去年的問題會再次發生。
根據ACI的數據顯示，現時歐洲空中交通旅客量與疫情前水平只差7.6%，土耳其、希臘、波斯尼亞及阿爾巴尼亞更完全回復至2019年水平。歐洲空中航行安全組織 （EUROCONTROL）亦指出，每日來往歐洲空域的航班已是自疫情初期以來的最高水平，惟熱門地點可能受天氣或工業行動影響，意味仍有不確定因素。
歐洲經濟受到高通脹拖累，但無阻民眾都空中交通的需求上升。即使區內5月的機票價格比去年同期上漲36%，旅客量仍上升16.2%。聯博資產管理（AB Bernstein）歐洲交通分析師艾榮（Alexander Irving）指出，航空公司需要就碳排放支付更多費用，再加上通脹因素、機組及地勤人員要求加薪等，推動機票價格向上，因此估計無法下降至2019年之前的水平。
艾榮認為，旅客可能因此傾向選擇Wizz Air或瑞安航空（Ryanair）等廉價航空公司，以減低出門成本。不過Ryanair去年預告，10歐元買到機票的日子不再，估計該公司未來5年的機票價格可能升至40歐元以上。