Emoji👍等於同意？　加拿大法院：與簽名具有相同效力

英媒7月6日報道，加拿大法院在一宗農產品交易糾紛中裁定，「豎起大拇指」（👍）的表情符號（Emoji）與簽名具有相同效力，因此曾以該符號回覆買家，但未履行合約的農民，須向對方賠償8.2萬加元（約48萬港元）。



《衛報》6日報道，薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）農業公司South West Terminal一名穀物買手2021年3月曾向多名客戶傳送群發訊息稱，公司願以每英斗17加元（約99.5港元）的價格，購買 86 噸亞麻。買手隨後與農民阿赫特（Chris Achter）通電話，並向他傳送一張有關在11月交付亞麻的合約照，要求他以訊息確認合約。

阿赫特當時以「👍」回覆訊息，但並未在11月交付產品，雙方對符號含義提出異議。買家指出之前曾以訊息確認合約，表示阿赫特使用該符號，意味他同意合約條款。阿赫特則稱，回覆該符號僅表示他已收到合約，拒絕對方將符號視為電子簽名。

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負責審理案件的法官稱，「👍」符號為簽署文件的「非傳統手段」，裁定在案中情形使用「👍」符號，是傳達簽名兩個目的的有效方式，並駁回辯方異議，意味「👍」符號會被容許視作「同意」之意。

他表示，本案將為解釋其他表情符號「打開閘門」，又指法院「不能（亦不應）試圖阻止普遍使用技術和表情符號的潮流」，更形容這是加拿大社會的「新現實」，法院須準備迎接新挑戰。