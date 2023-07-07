研究發現美國近半數自來水含有害永久化學物質

一項新的研究表明，美國近半數自來水樣本含有害的「永久化學物質」。



這些永久化學物質（forever chemicals）用於清潔用品和薄餅盒等數以百計的家居用品，廣泛接觸這些永久化學物質可能會構成嚴重的健康風險。

路透社報道，這項由美國地質調查局（USGS）開展的研究，對全美700多個住宅、企業和飲用水處理廠的自來水樣本進行檢測，以檢查自來水中是否存在全氟／多氟烷基化學物質（perfluoroalkyl or polyfluoroalkyl chemicals），簡稱PFAS。

1940年代特氟龍（Teflon，聚四氟乙烯）不粘炊具塗層面世時開發的PFAS，是一大類人造化學品，數十年來大量生產並用於各種用途。PFAS不溶於水和油，在工業應用、商業和消費產品中廣泛應用。

研究人員說，在45%的自來水樣本中，至少檢測到一種此類合成化學物質，含量超過了基準和美國擬議的法律規定。

由於PFAS防水，這意味着它不會在環境中分解，並可在人體內留存多年。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，接觸高濃度的PFAS會擾亂激素、肝臟功能，增加患腎癌或睾丸癌的風險，降低嬰兒出生體重並損害孕婦健康。

領導這項研究的美國地質調查局水文學家斯莫林說，之前的研究已檢測了地下水、水庫和水處理廠中的PFAS，此次研究檢測的是自來水，以更準確地評估人們飲用水中的成分。

美國地質調查局對1萬2000種已知PFAS類型的一小部份進行調查。研究樣本於2016年至2021年取自公共自來水和私人水井，檢測了其中32種類型。

斯莫林說，私人水井和公共自來水樣本中的PFAS暴露程度並沒有差異，這點「令人非常驚訝」。

美國的公共供水受環境保護局監管，私人水井則不受監管。

研究也發現，美國城市居民暴露於飲用水中PFAS的風險，比農村居民來得更高。

本文獲《聯合早報》授權轉載

