日本福島核廢水︱IAEA總幹事暗示：專家小組1至2人擔憂排海計劃

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）在機構就日本核廢水排放計劃的安全性檢視發表總結報告後首次接受媒體訪問。路透社7月7日獨家報道他在言語間暗示，負責撰寫報告的國際專家小組，有人對排海計劃有異議。



當他被問及專家們是否有任何意見分歧時，他告訴路透社：

我聽到有人這麼說……但我再說一次，我們發表的內容在科學上是無可挑剔的。 格羅西

他言語間暗示有1至2人或對核廢水排海表示憂慮。格羅西稱，沒一位專家直接向他提出擔憂，他也沒詳細說明他是如何聽說這個問題的。

格羅西稱：「IAEA不是為計劃背書或建議這麼做，我們是說這計劃符合標準。」他說：「我們不選邊立。我不站在日本一方、站在中國一方，或站在韓國一方。標準是適用所有國家。」

日本福島核廢水排海計劃：2023年7月5日國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）在參觀位於日本東北部大隈的福島第一核電站時，在實驗室一個裝有經處理核廢水的魚缸餵飼比目魚，並向攝影記者的鏡頭展示一個空瓶子。 （Reuters）

日本的計劃除了在受國際社會遭受不同程度的批評外，在日本國內也遇上阻力，特別是漁業界。格羅西稱，由於此前未曾發生相同情況，可理解他們擔憂。

他同時稱，針對計劃的批評伴隨着「某種政治議程」，但他未有進一步闡述。

小組的11名專家，分別來自美國、英國、法國、澳洲、加拿大、俄羅斯、中國、韓國、越南、阿根廷及馬紹爾群島。