日本沖繩知事會見福建省委書記　同意促進省縣交流

日本沖繩縣知事玉城丹尼7月6日在中國福建省福州市與省委書記周祖翼會面。二人同意促進雙方交流。



福建日報7日報道，周祖翼對玉城丹尼一行來訪表示歡迎，並簡要介紹了福建省基本情況。周祖翼說，福建與沖繩隔海相望，歷史淵源深厚，交流交往密切，習近平主席在福建工作期間就高度重視並親自推動了福建與沖繩的友好交往，自1997年雙方建立友好省縣關係以來，經貿合作穩步發展，文化旅遊交往日益頻繁，教育人才交流成效顯著。

周祖翼稱，2023年是中日和平友好條約締結45周年，中方願與沖繩共同貫徹落實兩國元首達成的共識，進一步發揮地方優勢，賡續友誼，面向未來，在擴大貿易往來、加強產業合作和特色旅遊、友好交流等領域持續深化務實合作，為促進中日友好作出應有的貢獻。

玉城丹尼說，首次訪問福建，親身感受福建的熱情和友誼，印象十分深刻，沖繩與福建的友好交往源遠流長，雙方締結友好省縣20多年來，在許多領域的交流合作都取得豐碩成果，希望持續深化民間交往和青年交流，在經濟文化、旅遊觀光等方面加強合作，增進友好互信、實現合作共贏。

共同網6日報道，玉城丹尼在福州市亦有參觀當地的琉球墓園，以及曾被琉球使節用作據點的琉球館。