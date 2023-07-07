Threads推出翌日Instagram疑有故障　Facebook Messenger無法傳相

社交媒體Instagram（IG）在香港時間下午約6時疑似出現「死機」的情況，有香港用戶稱無法上載照片。此外在過去1小時都有包括來自印度及澳洲的亞太國家用家報告應用程式出現錯誤。



除此之外，台灣東森新聞稱，Dcard有網民稱在大約6時起Facebook Messenger無法傳相，IG也無法發布限時動態。

巧合的是，有關故障報告出現在IG及Facebook的母公司Meta於7月5日推出新社交應用程式Threads之後。

▼IG在6日發布鼓勵用家IG賬號登入Threads。

根據美國追蹤網站網絡探測器（Downdetector），在香港時間下午3時54分開始，便陸續有人報告使用IG時出現問題。

根據Downdetector，在眾多報告中， 50％是涉及使用應用程式的問題，33%涉及登入，以及17%關於訊息與內容。

另一個名為downforeveryoneorjustme.com的網站顯示，網民發現IG出現問題，是在1小時前開始。

根據網民的報告，可見發現IG出現問題的者包括來自英國、美國、印度、澳洲及羅馬尼亞等地的用戶。

報告問題的用家中，71.83%稱使用時發生錯誤、11.97%稱登入有問題，16.2%載入緩慢。