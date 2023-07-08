中國駐英大使鄭澤光：冀英國有識之士認清「去風險」危害

中國駐英國大使鄭澤光7月4日出席英中貿易協會（CBBC）夏季招待會並發表演講。他稱希望英國有識之士認清「去風險」的嚴重危害，堅定走對話與合作的正確道路。



他指當前世界經濟面臨多重逆風和阻力，美國及其盟友鼓動對中國搞所謂「去風險」，將嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈，加劇世界經濟困難和政治分裂，中方堅決反對。他說希望英國有識之士共同反對美國及其盟友上述行徑。

他介紹中國2023年以來經濟發展情況，指出第一季度中國經濟開局良好，第二季度保持恢復趨勢。他指中國堅持全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，努力實現高質量發展，中方正着力擴大內需潛力、激發市場活力、推動城鄉區域協調發展、加快發展方式綠色轉型、推動高水平對外開放，對實現2023年經濟社會發展目標充滿信心。

鄭澤光表示，中國9月在北京舉辦服貿會；10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；11月在上海舉辦第六屆中國國際進口博覽會，歡迎更多英國企業和工商界朋友到中國參會。

他稱只要中英兩國工商界齊心協力，堅持對話合作大方向，堅持互相尊重、互利共贏，就一定能給兩國人民帶來更多實際利益，為兩國企業和兩國關係發展注入更多確定性。