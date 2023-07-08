美國宣布向烏克蘭提供集束彈　拜登稱相信烏方需用它反攻

美國7月7日宣布一個價值8億美元的新安全援助計劃，其中一部份是向烏克蘭提供集束彈（Cluster munition），以對抗俄羅斯軍隊。美國總統拜登（Joe Biden）7日形容這是一個艱難的決定，但他相信烏方需用集束彈來防止俄羅斯阻止他們的反攻行動。



美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對記者說，美方意識到在使用集束彈後，未爆的小炸彈會帶來危害平民的風險，因此美國已盡可能推遲作出向烏克蘭提供集束彈的決定。

他指但如果俄羅斯軍隊和坦克越過烏克蘭陣地、佔領更多烏克蘭領土、征服更多烏克蘭平民，而烏克蘭沒足夠的彈藥，也會帶來巨大的危害平民風險。

他表示，烏克蘭已提供書面保證，稱會以非常謹慎的方式使用集束彈，以將對平民的風險減到最低。

拜登：圖為2023年7月6日，美國總統拜登在南卡羅來納州發表演說。（Reuters）

美國防部負責政策的副部長卡爾（Colin Kahl）指，根據烏克蘭提供的書面保證，烏方不會在平民居住的城市環境中使用這些集束彈，他們會記下使用這些集束彈的地點，令之後更易做排雷工作。

卡爾說，美國計劃按照與烏克蘭反攻行動相關的時間表，向烏方運送集束彈。他說：「對於烏克蘭平民來說，最糟糕的事情就是輸掉戰爭。」

拜登7日接受美媒訪問時指，烏軍正嘗試穿過戰壕，阻止俄羅斯坦克開過來。他說：「這（向烏克蘭提供集束彈）不是一個容易作出的決定。」

澤連斯基致謝

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7日在Twitter發文，感謝美國提供及時、廣泛、急需的國防援助。他指烏方感激美國人民和拜登採取具決定性的步驟，令烏克蘭更接近戰勝敵人、令民主更接近戰勝獨裁。

澤連斯基稱，擴大烏克蘭國防能力，將為解除對烏克蘭土地的佔領、以及為更接近和平提供新工具。

集束彈可釋放大量小型子炸彈，在大範圍內造成巨大的殺傷力。它被逾120個國家禁止使用。