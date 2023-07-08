英國倫敦溫布頓區小學遭汽車撞入事件　警方公布死者身份

英國倫敦西南部溫布頓區（Wimbledon）一間小學7月6日遭一輛汽車撞入事件，造成1人喪生、最少8人受傷。警方7日公布女死者為年僅8歲的Selena Lau，另外一名8歲女童則情況危殆。



《衛報》報道，Selena的家人發表聲明，形容Selena生前是個聰穎和可愛的女孩，備受大家喜愛。他們亦希望在這個悲痛時刻尊重家人的私隱。

事發現場在7日早上解封，有民眾在校門外放鮮花悼念，一名女子在心意卡上留言，形容Selena永遠都是大家的閃耀之星，大家會非常懷念她。

警方表示，事件中一共有16人在現場接受治療，其中10人送院，包括一個只有7個月大的女孩。目前有一名8歲女童情況危殆，一名40多歲的女子情況嚴重。當局指，受傷的成人並非學校職員，而是家長或照顧者。

這宗意外發生於6日早上，當地傳媒報道，事發學校為The Study Preparatory School，屬招收4歲至11歲學童的女校，學生當時正在戶外開茶會，慶祝學期最後一天，卻發生一輛越野路華（Land Rover）汽車撞入校園內的事件。警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡罪拘捕肇事的46歲女司機，她獲准保釋候查。