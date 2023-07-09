北約峰會周二於立陶宛舉行　鄰近俄羅斯多國派出兵力確保安全

北約峰會將在7月11至12日，於立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會。立陶宛及北約嚴陣以待，派出大量軍力保衛北約政要安全。



立陶宛首都維爾紐斯距離俄羅斯本土僅151公里，距離俄羅斯盟友、白俄羅斯的邊境更只有約32公里。16個北約成員國將派出逾千個士兵來保護峰會安全。德國部署12套愛國者飛彈防禦系統，西班牙部署「國家先進防空系統」（NASAMS），法國在立陶宛部署軍機與「凱撒」自走砲，德國與波蘭則派出特種部隊。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，美國總統拜登（Joe Biden）和40個國家領導人將前來立陶宛，如果沒有保護天空，將會是非常不負責任的行為。

路透社報導，對立陶宛來說，北約在峰會期間確保領空安全，意味北約需要在波羅的海國家建立永久性防空系統。瑙塞達表示，立陶宛將與盟國合作並建立一支部隊為立陶宛提供永久的空中戰力。

除此外，澳洲、新西蘭、韓國、日本的「亞太四國」將連續第二年與會，預料這次峰會將討論在日本設立北約聯絡處，但法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已表示並不贊成。