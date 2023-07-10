中國限制半導體原材料出口買家囤貨　鎵價一週大升27%

在中國宣布對鎵（Gallium）、鍺（Germanium）這兩種應用於半導體行業的關鍵材料實施出口限制後，原本是小眾金屬的鎵一週內價格上漲了27%。



中國商務部上星期一（7月3日）宣布的鎵、鍺出口管制從8月1日生效。彭博社星期六（7月8日）報道，由於買家希望在官方限令生效前增加儲備，鎵價一路上漲。

據彭博社報道，行業訊息提供商「快捷市場」（Fastmarkets）的數據顯示，鎵價格星期五（7月7日）上漲至每公斤326美元，與6月30日265美元左右的價格相比，漲了27%。

聲稱上周一直在積極買入的一名交易員告訴彭博社，在中國出口禁令發布前，市場上的鎵供應充足，但買家正增加儲備，鎖定供應。他說，鎵和鍺是高價值、小批量生產的產品，交易商通常不會持有大量庫存。不過，同樣被管制的鍺受到的影響較小，價格僅上漲1.9%。

中國是迄今為止鎵和鍺的最大生產國。彭博社稱，與銅或鋁等工業金屬相比，鎵和鍺的市場小，但在半導體、太陽能電池和衛星等領域是不可或缺的材料。針對中國對鎵、鍺實施出口管制一事，美國國防部星期四（7月6日）表示，美國目前擁有鍺的戰略儲備，但沒有鎵的儲備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

