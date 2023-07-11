日元貶值與低利率吸引投資客　香港人大手買豪宅推高樓價

日元貶值和低利率，促使日本和海外買家紛紛搶購首都東京新開發的豪華公寓。數據顯示，這類豪華公寓的價格持續上升，漲幅一度達60%。



2023年2月，三井不動產開發的一個1002個單位的公寓項目，有一個三房式單位以5.9億日元（約3200萬港元）的價格出售。曾經獲獎的隈研吾建築所設計的竹謐（The Kita）豪華公寓一個頂層住宅，也以約3.9億港元的價格售出。

這些豪華住宅的高售價推高了東京公寓的整體價格，促使東京地區2023年3月份的新公寓平均售價同比翻倍。

房地產經濟研究所的數據顯示，儘管漲幅已有所緩和，但東京房價仍然在4月上漲了60%，5月則上漲了48%。

東京六本木中心地區麻布台山莊，是東京的一個標誌建築，內有最豪華的住宅。（森建築公司）

房地產公司第一太平戴維斯（Savills）的研究負責人金子哲也指出：「市場供應嚴重不足，這是需求強勁的原因……此外，邊境全面開放，入境人數增加也起了一定作用。」

Savills透露，森建築公司六本木中心地區麻布台山莊（Azabudai Hills）項目中的一套頂層住宅，已經以約200億日元（約11億港元）的價格售出，創下日本公寓銷售最高價格的紀錄。

日本富豪傳統上傾向於選擇住在靜謐郊區的獨立房產，森建築公司在2003年開發的六本木山莊項目，旨在說服更多富豪改變思維，購買中央商業區的公寓。

Savills稱，雖然這種轉變進展緩慢，但企業高管的住宅集中地確實已經從外圍地區轉向新宿和六本木等中心地區。

森建築公司住宅經紀人安島光生說：「購買麻布台山莊的日本買家年齡在40歲至50歲之間，很多人以現金支付，而日本央行政策長期寬鬆，借貸成本也很低。」

東京房地產公司PLIM說，過去兩年，公司的豪華住宅交易量增加了約40%。他們的高淨值客戶來自香港、新加坡和台灣。

房地產經紀人指出，日本幾乎沒有對外國人購買房產實施限制，而日元貶值也讓外國買家能以優惠價格購買當地房產。

利斯蘇富比國際房地產的房地產顧問竹野幸古說，潛在買家的觀念如今已出現改變，擔心會錯過投資良機。她說：「越來越多的人開始把房地產視為可以投資的項目，也可能帶來回報……我認為，日本終於意識到房地產是一種商品。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

