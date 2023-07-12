所羅門群島駐華使館開館　王毅：將成為助力中所關係的橋樑

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2023年7月11日在北京，出席所羅門群島駐華使館開館儀式，同所羅門群島總理索加瓦雷共同為使館揭牌。



王毅代表中方熱烈祝賀所羅門群島駐華使館開館，表示所羅門群島作出同中國建交的政治決定，站在了國際正義一邊，站在了歷史正確一邊，也站在了所羅門群島國家和人民未來發展的一邊。建交以來，中所交往全方位向前推進，有力促進所羅門群島發展，為所羅門群島人民帶來實實在在的利益。中方為中所關係取得歷史性突破感到高興。

王毅說，習近平主席前一天與索加瓦雷總理共同宣布，建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開啟了兩國合作新的歷史篇章，也為兩國關係發展指明了方向。所羅門群島駐中國使館正式開館是中所關係發展的又一重要時刻，相信使館將成為連接兩國人民的紐帶，助力中所關係的橋樑。中方願同所羅門群島攜手努力，落實好兩國領導人達成的重要共識，共同打造中國同太平洋島國高水平互信、高質量合作的標桿。

索加瓦雷表示，建交近4年來，所中關係日臻成熟，合作廣度和深度不斷拓展。所羅門群島積極參與共建「一帶一路」，中國已成為所羅門群島最大的貿易夥伴，為所抗擊疫情提供了無私幫助。所羅門群島將毫不動搖地發展對華關係，堅定奉行一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部份。