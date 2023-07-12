英媒：美國氣候問題特使克里　下週訪問中國4天

路透社引述美國官員指，美國氣候問題特使克里（John Kerry）將於下星期一（7月17日）至星期四（20日）訪問中國。



他將會是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）和財長耶倫（Janet Yellen）之後，近期訪華的第3位拜登政府高層官員，亦是他出任氣候特使以來第3次訪華。

此行亦是自2022年8月美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣引致中方取消會談後，兩國首度重啟氣候談判。

克里上次與中國氣候變化事務特使解振華會面是在今年1月。

克里6月曾經表示，中方已邀請他在近期訪問中國，就避免全球氣候危機舉行會談。他日前受訪時稱，中美是世界上最大的兩個經濟體，也是兩個最大的溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣候變化。

《紐約時報》7月6日引述克里稱，他計劃在16日當週展開訪華行程，並與中國氣候變化事務特使解振華及其他「最高級別」官員會面。

克里表示：「我們需要真誠合作，中國和美國是世上最大的兩個經濟體，我們也是最大的兩個排放國。顯然我們有特殊責任尋求共識。」

兩天後，美國駐華大使伯恩斯（William Burns）8日陪同訪華的財長耶倫（Janet Yellen）在北京出席氣候會議時也表示期待克里訪問中國。