尼泊爾觀光直升機墜毀：載5墨西哥遊客　連機師6人全部罹難

撰文：許懿安
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尼泊爾一架觀光直升機7月11日在該國東部山區墜毀，機上5名墨西哥遊客和一名尼泊爾機師全部遇難。同日載有墜機事件遇難者遺體的直升機抵達尼泊爾加德滿都。

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