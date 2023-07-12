拜登指香港局勢對美國威脅持續　針對香港「緊急狀態」延長1年

美國白宮稱總統拜登（Joe Biden）7月11日宣布，延長2020年8月針對香港宣布、2023年7月14日到期的國家緊急狀態，再延長1年。



拜登稱，2020年7月14日，根據第13936號行政命令，總統根據《國際緊急經濟權力法》宣布國家進入緊急狀態，應對香港局勢對美國國家安全、外交政策和經濟構成的異常和特別的威脅。

他稱「有關香港的局勢，包括中華人民共和國最近採取的從根本上破壞香港自治的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常和非同尋常的威脅，其大部分來源在美國以外。因此，我決定，針對香港局勢，有必要繼續維持第13936號行政命令宣布的國家緊急狀態。將第13936號行政命令中宣布的針對香港局勢的緊急狀態延長1年。」

香港2019年發生反修例風波後，美國以維護香港民主、人權為由實施大量涉港制裁措施。

白宮在拜登的公告中提及的第13936號行政命令，是時任美國總統特朗普（Donald Trump）任內根據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）宣布的國家緊急狀態。中國2020年6月推出《港區國安法》後，2020年7月14日特朗普將國會兩院通過的《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）簽署生效，並於同一天發布總統行政命令認定中國破壞香港自治」，對美國國家安全、外交政策和經濟構成「異常和特別的威脅」，並對此宣布國家緊急狀態，暫停或取消美國法律給予香港的特殊和優惠待遇。