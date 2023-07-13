微軟和華府指中國黑客入侵電郵　中國外交部：美才是最大黑客帝國

微軟及美國政府官員指稱，有中國支持的黑客自5月以來，入侵包括華府帳戶在內的25個美國機構電郵帳戶。有消息人士透露，美國國務院是受影響的政府機構之一。美國國防部發言人則稱，發現有不尋常的活動，已經即時採取措施應對。中國外交部否認指控，指美國才是全球最大的黑客帝國。



白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）受訪時證實，美國「相當迅速」地發現了政府帳戶的違規行為，並設法阻截及防止事件重演。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）12日表示，該部門在6月份發現了異常活動，並立即通知了微軟，且沒有理由懷疑微軟的指控。

微軟在一份聲明中表示，該個被稱為Storm-0558的黑客組織，利用微軟Outlook電郵服務，入侵一些機構的電郵系統。微軟沒有透露哪些組織或政府受到了影響，但補充說，涉及的黑客組織主要針對西歐國家的機構。

中國外交部發言人汪文斌表示，注意到相關報道，此前美國政府此類散布虛假信息的機構，多數為美國國家安全局，也就是美國的網軍司令部，是全世界最大的黑客組織。這次美方改為由國家安全委員會來發布消息。但無論是由什麼機構出面，依然改變不了美國是全球最大黑客帝國和網絡竊密者的事實。

汪文斌表示，去年以來，中國及其他國家的網絡安全機構陸續發布報告，揭露了美國政府長期以來，對中國實施網絡攻擊的情況，但美方迄今沒有作出回應。美方應當盡快就有關的網絡攻擊行為作出交代，而不是散布虛假信息轉移視線。

中國駐倫敦大使館也稱，該指控是「虛假信息」，並稱美國政府是「世界上最大的黑客帝國和全球網絡竊賊」