美俄情報首長通話　烏克蘭問題成重點

俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）已與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）通電話，就如何處理烏克蘭問題進行了討論。



路透社引述塔斯社（TASS）報道，納雷什金星期三（7月12日）公佈了與伯恩斯通電話的消息。 《華爾街日報》和《紐約時報》曾在6月30日報導伯恩斯致電納雷什金，並向後者保證美方並未在6月24日的瓦格納（Wagner Group）兵變事件中扮演任何角色。

納雷什金星期三證實伯恩斯的確提到了兵變事件，但他強調兩人在大約一小時的通話過程中，大部分時間都在「考慮和討論如何處理烏克蘭問題」。

美中情局沒有立即置評。

俄烏戰爭爆發以來，納雷什金一直與伯恩斯保持溝通，但美俄關係已經跌入低谷。

烏克蘭稱其他國家不應代表烏方進行談判，這一立場也得到美國支持，強調若烏克蘭不在場就沒有必要討論烏克蘭問題。

納雷什金對塔斯社說，戰爭談判將在某一時刻成為可能。 「談判遲早會成為可能，這是很自然的道理，因為任何衝突，包括武裝衝突，都會以談判結束，但談判的條件仍需成熟。」

烏克蘭總統顧問兼和平談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）告訴路透社，像納雷什金這樣的人對這場戰爭如何結束沒有影響力，俄羅斯正在輸掉這場戰爭，烏方不可能與納雷什金這樣的人進行談判。 「這些俄羅斯精英對事件的認識完全不足，因此與他們沒有什麼好談的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

