德國公布「中國戰略」：奉行一中又欲擴大與台關係　2大議題無影

德國7月13日公布國家其首個「中國戰略」文件，內文寫道，一個中國政策仍是德國與中國的外交基礎，但該國有意擴大與台灣的聯繫。



文件在談及中國戰略時，稱德國的中國戰略是基於歐盟的共同中國政策。

文中稱台海現狀改變只能是在雙方自願及和平的情況下進行。

內文寫道，德國支持台灣在國際機構有參與。文中稱，德國希望在繼續堅持一個中國政策的同時，擴大與台灣的密切關係。

內文稱，台海局勢暴露供應鏈的脆弱性，特別是在晶片方面。

圖為2023年7月13日德國外交部長貝爾伯克和德國總理朔爾茨出席在德國柏林舉行的每週內閣會議。（Reuters）

路透社13日稱，德國在文件中指出中國對全球安全構成愈來愈大的威脅，這突顯德國在俄羅斯入侵烏克蘭後，從國家關注的重點，從經濟利益轉向地緣政治。

路透社指文件在中國時直言不諱，稱北京正在積極宣稱其在亞洲的霸主地位，並尋求利用其經濟實力來實現政治目標。

路透社引述分析家對文件的看法，稱德國沒說明要優先應對哪些威脅或遏制任何重大意外的發生。文中還略去一些大的議題，例如台灣，並且正如外界預期的那樣，沒設立「國家安全委員會」來協助執行相關政策。

李強訪問德國，2023年6月20日與德國總理朔爾茨見面，中德舉行政府磋商（Reuters）

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）援引知情人士透露，德國外交部和包括總理朔爾茨（Olaf Scholz）辦公室在內的其他政府部門一直討論該戰略的最後細節，直到7月11日晚些時候才就最終文本達成一致。

戰略中具有爭議方面包括如何制定廣泛的透明規則以及怎樣對擁有大規模中國業務的德企進行壓力測試。

就在在這份文件公布前夕，7月11日，中國商務部部長王文濤分別會見德國機械設備製造業聯合會主席霍伊斯根、德國思愛普公司行政總裁柯睿安。王文濤強調稱，中德互為重要的經貿合作夥伴，互信是中德合作的基礎。「去風險」不應政治化和意識形態化，更不能導致脫鈎和「去中國化」。