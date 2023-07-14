朝鮮試射新型洲際彈道導彈 提升對美國核打擊能力
撰文：聯合早報
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朝鮮最新進行的遠程導彈試射，增強了對美國本土實施打擊的能力，讓金正恩政府在和美國拜登政府的博弈中有更大籌碼。
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彭博社報道，朝鮮星期三（7月12日）試射了「火星18」型（Hwasong-18）新型洲際彈道導，飛行時間比朝鮮任何其他洲際彈道導彈都長，而且其設計似乎可以攜帶多個核武器有效載荷，這提高了彈頭躲過攔截彈並命中目標的可能性。
據米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）兼職教授赫伯特（George William Herbert）的分析，朝鮮發布的影片似乎顯示，這枚導彈具有在飛行中穩定自身的能力，這暗示它可能是設計來搭載多個彈頭。
朝鮮在4月首次發射這種導彈時表示，打算將其攜帶多個彈頭。赫伯特指出，本週的試驗似乎暗示這種導彈具有多彈頭分導重返大氣層運載工具（MIRV）。
他說：「第二次試射顯然進展順利，表明總體上設計是成功的，而不僅僅是一次性的好運氣。」
朝鮮的國家電視台發布試射的影片。不過，目前尚不清楚這種導彈是否可以戰勝反導系統，以及彈頭是否可以完成重返大氣層並達到目標。
本文獲《聯合早報》授權轉載