朝鮮試射新型洲際彈道導彈　提升對美國核打擊能力

朝鮮最新進行的遠程導彈試射，增強了對美國本土實施打擊的能力，讓金正恩政府在和美國拜登政府的博弈中有更大籌碼。



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彭博社報道，朝鮮星期三（7月12日）試射了「火星18」型（Hwasong-18）新型洲際彈道導，飛行時間比朝鮮任何其他洲際彈道導彈都長，而且其設計似乎可以攜帶多個核武器有效載荷，這提高了彈頭躲過攔截彈並命中目標的可能性。

據米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）兼職教授赫伯特（George William Herbert）的分析，朝鮮發布的影片似乎顯示，這枚導彈具有在飛行中穩定自身的能力，這暗示它可能是設計來搭載多個彈頭。

朝中社2023年7月13日發布的這張圖片顯示，「火星-18」型洲際彈道導彈從朝鮮的一個秘密地點發射時，朝鮮領袖金正恩在場拍手。朝鮮官媒稱，該國7月12日試射了「火星-18」型洲際彈道導彈（ICBM）（Reuters）

朝鮮在4月首次發射這種導彈時表示，打算將其攜帶多個彈頭。赫伯特指出，本週的試驗似乎暗示這種導彈具有多彈頭分導重返大氣層運載工具（MIRV）。

他說：「第二次試射顯然進展順利，表明總體上設計是成功的，而不僅僅是一次性的好運氣。」

朝鮮的國家電視台發布試射的影片。不過，目前尚不清楚這種導彈是否可以戰勝反導系統，以及彈頭是否可以完成重返大氣層並達到目標。

朝鮮導彈：朝中社2023年7月13日發布的這張圖片顯示，「火星-18」型洲際彈道導彈從朝鮮的一個秘密地點發射時。朝鮮官媒稱，該國7月12日試射了「火星-18」型洲際彈道導彈（ICBM）。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

