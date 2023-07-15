微軟：中國黑客利用代碼缺陷　竊取美國政府電郵

微軟（Microsoft）說，中國黑客利用微軟代碼的缺陷竊取了美國政府機構和其他客戶的電子郵件。



路透社報道，微軟在星期五（7月14日）發布的一篇博客文章中透露，中國黑客基於未對外公開的情況，利用「微軟代碼中的一個驗證錯誤」，進行他們的網絡間諜活動。

這篇博客文章是迄今為止，為攪動網絡安全行業和美中關係的這宗中國黑客事件提供了最詳細的解釋。北京否認參與任何間諜活動。

但博客文章沒有說明黑客如何獲得微軟的數碼鑰匙，一些專家因此猜測，在黑客行動前，微軟本身已經遭到黑客入侵。

微軟沒有立即回應有關數碼鑰匙的問題。

微軟和美國官員星期三晚說，自5月以來，與中國政府有關聯的黑客一直秘密訪問約25個組織的電郵賬號。美國官員說，其中至少兩個為美國政府部門的國務院和商務部。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期四在雅加達一場東盟（ASEAN）會議上，向中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅表明，任何針對美國政府、美國公司或美國公民的行動都令美國「深感擔憂」。

布林肯說：「我們將採取適當行動， 追究相關責任者的責任。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

