日本發現「用水冒充化妝品出口香港」案　日媒：中國老闆離國

日媒7月14日報道，東京國稅局在調查後發現一宗以飲用水冒充成高級化妝品出口的案件，1家由中國老闆經營的東京批發公司疑把假冒品出口到香港，以利用日本出口貨物免稅制度，不當獲取消費稅退稅，日方向批發公司及約10家出口商追徵共約44億日圓（2.47億港元）。中國老闆在接受調查後已離開日本。



綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞14日報道，被追徵稅款的批發公司名為「雨辰」，它與約10家日本國內出口商有業務往來。

日本發現一宗「用水冒充化妝品出口」的案件。此為示意圖，為在英國售賣的樽裝水（Getty）

報道指，根據雨辰提交的納稅申報，在截至2021年11月的兩年時間裏，這家公司以大約370億日圓（約20億港元）採購日本國內品牌的高級化妝品，然後以幾乎相同的價格出售給出口商，但日方發現，實際上雨辰採購的商品幾乎只是附近一家酒類商店售賣的飲用水，採購金額僅為約30億日圓。

根據出口商的稅務申報指，這些「化妝品」出口到香港。東京國稅局認為一連串的申報都是虛構內容，國稅局向出口商查問時，對方承認「只是借了名義，並沒有化妝品交易」、「和雨辰約定好了分享退稅金額」。

圖為東京國稅局大樓（國稅局網站）

國稅局判斷雨辰把裝在箱子內的飲用水冒充成化妝品，再加上標籤出口，認為交易目的是為了不當獲取消費稅退稅，日方決定對雨辰追徵35億日圓（1.97億港元），對約10家出口商追徵總共約9億日圓（5,067萬港元）的稅款。

日本放送協會指，據相關人士透露，雨辰的中國老闆在接受稅務調查後已離開日本。