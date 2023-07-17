韓國暴雨淹浸隧道巴士滅頂　男子看車內照片認出媽媽背影瞬間崩潰

韓國連日暴令忠清北道變成澤國，15日五松地區一條河暴漲氾濫，大量泥水湧進清州市地下道，淹沒10輛車，包括一輛載有9至10人的巴士。至少已有11人被確認罹難。一名死者家屬稱，其母遇難前1小時打電話給他；沒想到這短短28秒通話，已是兩人今生最後一次對話。



死者家屬李先生7月15日上午7時11分接到母親來電，稱要去五松一戶人家那裏做打掃工作，打電話來是順便關心兒子家附近災情如何。他睡夢中接電話，迷迷糊糊間只說了一句「一切安好」便掛線，沒想到這短短28秒通話後不久，兩人陰陽永隔。

兩人通話1個多小時後，泥水灌進清州市興德區五松邑宮坪第2地下道，隧道迅速被淹沒。李先生母親當時乘坐的急行747號公車也在隧道中，車上合計有9至10人。惟直至李先生胞弟聯繫不上母親，並向警方報案後，他才驚覺她搭上那輛「死亡巴士」。

李先生哀慟地說，警方給他看一張照片，顯示是巴士內已有泥水湧進，車廂地板已積水。李先生一眼認出：「我看到母親穿着花襯衫的背影」。

其餘約10名罹難者家屬在當晚上10點30分趕抵救災指揮所，他們跟李先生同樣焦急，但他們接獲的，卻是確認一名又一名親人罹難的噩耗。

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韓國中央災難安全對策本部7月17日稱，截至17日上午，當地暴雨導致40人死亡，9人失蹤，34人受傷。

尹錫悅結束為期8天的立陶宛、波蘭和烏克蘭訪問行程後，17日上午5時10分左右返達韓國，隨即主持召開中央災難安全對策本部會議討論暴雨天氣搶險救災對策。

尹錫悅稱，政府嚴重看待此次暴雨災情，將全力動員包括軍警在內一切可用資源，希望救災前線能奮力拼搏，確保救援工作迅速開展。

他強調，搶修工作與災民支援工作刻不容緩。