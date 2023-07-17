最後一班運糧船離開黑海　黑海穀物協議中止恐讓全球糧食價格上升

隨著最後一艘運糧船離開烏克蘭港口，生效將近一年的《黑海穀物協議》遭俄羅斯中止。外界憂慮糧食價格將會再度上漲，讓全球通脹惡化。



俄羅斯7月17日宣布，不會延長《黑海穀物協議》，原因是俄羅斯食品和化肥仍未實現出口正常化，又稱中止協議會「對俄羅斯有利」。

圖為7月16日，縣掛着聖基茨和尼維斯旗幟的TK Majestic號運糧船離開黑海，抵達土耳其伊斯坦布爾。（Reuters）

俄羅斯和烏克蘭是世界上重要糧食出口國，多國特別是非洲國家非常依賴兩國糧食出口。自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，黑海港口被封鎖後，全球糧食價格飆升，一度引發糧食危機。在聯合國與土耳其的斡旋下，俄羅斯一度同意並三次延長協議，讓兩國的糧食得以出口。

據路透社報導，黑海穀物協議下的最後一艘運糧船於16日離開敖德薩港（Odesa）。在俄羅斯宣布中止《黑海穀物協議》後，芝加哥期貨交易所小麥期貨價格大漲，升幅一度超過4%。

俄烏戰爭爆發後糧食和燃料價格上升，引發全球通脹。黑海協議一度讓食物價格得以舒緩，外界憂慮糧食價格將會再度上漲，讓全球通脹惡化。智庫Tellimer Research表示，黑海協議的中止並不出人意料，但這可能會對埃及等新興市場，和較窮的進口國來說是個壞消息。

俄羅斯的一個關鍵要求是讓俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）重新連接SWIFT國際支付系統。路透社引述消息人士稱，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）18日將作最後努力，說服俄羅斯讓黑海穀物協議延長數月，以換取歐盟讓Rosselkhozbank的一家子公司連接SWIFT進行穀物和化肥交易。