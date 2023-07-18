克里米亞大橋爆炸後　烏軍：俄羅斯空襲烏克蘭東部與南部

烏克蘭空軍星期二（7月18日）說，俄羅斯在天亮前向烏克蘭南部和東部發動了無人機空襲，並可能發射了彈道導彈。



路透社報道，烏克蘭空軍在Telegram上說，烏克蘭南部港口敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk），都受到俄羅斯無人機襲擊。

烏克蘭空軍還說，俄羅斯在波爾塔瓦（Poltava）、切爾克斯（Cherkasy）、第聶伯羅彼得羅夫斯克、哈爾科夫（Kharkiv）和基洛夫格勒州（Kirovohradska），可能使用了彈道導彈。

路透社無法獨立核實烏克蘭空軍的報告。

另據敖德薩軍事部門主管基佩爾（Oleh Kiper）說，他們以防空系統抵禦俄羅斯無人機的襲擊。

基佩爾在Telegram上說：「我們預計會面臨好幾波的襲擊。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）星期一（17日）誓言要對克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）爆炸事件進行報復，他將這次襲擊歸咎於烏克蘭。他稱襲擊克里米亞大橋為殘酷和毫無意義的行為，並指這座大橋「已有很長一段時間沒有用於軍事運輸」。

俄羅斯當局說，一對原定要到克里米亞度假的夫婦開車經過克里米亞大橋時被擊中，導致兩人喪命，他們的14歲女兒受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

