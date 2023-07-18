克里米亞大橋爆炸後　烏軍：俄羅斯空襲烏克蘭東部與南部

撰文：聯合早報
出版：更新：

烏克蘭空軍星期二（7月18日）說，俄羅斯在天亮前向烏克蘭南部和東部發動了無人機空襲，並可能發射了彈道導彈。

路透社報道，烏克蘭空軍在Telegram上說，烏克蘭南部港口敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk），都受到俄羅斯無人機襲擊。

烏克蘭空軍還說，俄羅斯在波爾塔瓦（Poltava）、切爾克斯（Cherkasy）、第聶伯羅彼得羅夫斯克、哈爾科夫（Kharkiv）和基洛夫格勒州（Kirovohradska），可能使用了彈道導彈。

路透社無法獨立核實烏克蘭空軍的報告。

另據敖德薩軍事部門主管基佩爾（Oleh Kiper）說，他們以防空系統抵禦俄羅斯無人機的襲擊。

基佩爾在Telegram上說：「我們預計會面臨好幾波的襲擊。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）星期一（17日）誓言要對克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）爆炸事件進行報復，他將這次襲擊歸咎於烏克蘭。他稱襲擊克里米亞大橋為殘酷和毫無意義的行為，並指這座大橋「已有很長一段時間沒有用於軍事運輸」。

俄羅斯當局說，一對原定要到克里米亞度假的夫婦開車經過克里米亞大橋時被擊中，導致兩人喪命，他們的14歲女兒受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

普京：烏克蘭恐襲克里米亞大橋　俄國防部將作出回應烏軍：俄羅斯集結逾10萬大軍　對烏克蘭東北部發動攻勢克里米亞大橋11月前完全修復　普京：恐怖襲擊讓孩子失父母俄羅斯稱烏克蘭使用水面無人艇襲擊克里米亞大橋
俄羅斯
俄烏戰爭
克里米亞