美軍戰略核潛艇時隔42年再現韓國　尹錫悅登艦強調應對朝鮮威脅

韓國總統尹錫悅7月19日登上停泊在韓釜山港的美軍戰略核潛艇「肯塔基號」（USS Kentucky），他稱韓美今後也將通過召開核諮商會議、定期出動核潛艇等舉動，堅決應對不斷升級的朝鮮威脅。他又談到自己是首位登上美戰略核潛艇的美國盟國總統。



肯塔基號是美國海軍的俄亥俄級彈道導彈核潛艇。韓聯社報道，尹錫悅登上肯塔基號，並視察潛艇內部。

美核潛艇時隔42年再現韓國

尹錫悅登艦前在釜山海軍作戰司令部基地致辭時，形容肯塔基號是當今世界最強的戰略資產之一，他指這是繼1981年羅伯特·李號（USS Robert E. Lee）後，美國戰略核潛艇時隔42年再次停泊在韓國，充份體現韓美通過定期出動美國戰略資產，加強延伸威懾執行力的堅定意志。

他向包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的美方人士表達謝意，並稱自己是首位登上美軍戰略核潛艇的美國盟國總統。

尹錫悅談到韓美的核諮商小組會議時稱，兩方討論了核資產和非核資產相結合的核作戰聯合企劃與執行，並決定提高在韓半島周邊部署美戰略資產的可見度，他更警告稱，若然朝鮮膽敢發起挑釁，將導致其政權終結。