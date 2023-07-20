印度西部連日豪雨引發山泥傾瀉　最少5死多人被埋

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的一個山村在連日降雨浸泡後發生山泥傾瀉，造成至少五人喪命，許多人可能被埋。



據路透社報道，印度官員星期四（7月20日）說，山泥傾瀉半夜發生在距離孟買約60公里的伊沙爾瓦迪（Irshalwadi） 山村。

馬哈拉施特拉邦副首席部長法德納維斯發推文說：「共有48戶家庭住在那裏。約75人已疏散，迄今已有五人死亡。」

初步報告稱，約100人可能被埋在山泥傾瀉中，救援人員在大雨中艱難地尋找倖存者，親屬則在山腳下等待消息。一名救援人員說：「這裏的問題是，有些地方的瓦礫幾乎有20英尺（約6米）到30英尺深，必須人工清理。」

在現場的馬哈拉施特拉邦首席部長辛德告訴記者，很難得到被困人數的確切數字。

連綿不斷的大雨導致印度最富裕的馬哈拉施特拉邦各地學校停課、道路被淹、火車停運。金融之都孟買的學校和學院星期四關閉。部分火車服務因雨水侵襲於星期三（19日）暫停。

據氣象部門稱，馬哈拉施特拉邦多個地區星期三的降雨量超過100毫米，預計未來24小時還會有更多強陣雨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

