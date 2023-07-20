美國直升機墜毀意外　可能是因為「iPAD掉在地上」引起？

美國愛達荷州2022年7月發生一宗直升機意外，一架救災直升機在河邊打水時失控，墜毀在河中。一年後國家運輸安全委員會（NTSB）發表初步調查報告，指一個不小心掉在地上的iPAD，可能是導致意外的原因。



意外發生在2022年7月21日，一架波音CH-47D直升機在愛達荷州一條河中打水，準備前往協助救火時，意外失控墜毀河中，機上兩人死亡。

圖為NTSB模擬iPAD卡在腳踏旁的情況，因駕駛座的設計，機師怎樣也沒法拾起iPAD。（NTSB）

NTSB初步報告指出，這次意外可能與一部掉在地上的iPAD有關。調查指出現場發現的iPAD有獨特的扭曲破損的痕跡，懷疑曾卡在控制器上。調查員懷疑該iPAD從副駕駛的手上掉落，掉在地上並卡在腳踏踏板旁，影響了直升機的控制。同時由於駕駛座位的設計，駕駛員沒辦法把卡在腳踏和地上的iPAD拿起，終於導致直升機失控墜毀。

調查人員對比iPAD扭曲和凹痕，與腳踏下方組件和調節桿加力時造成的凹痕相吻合。

為節省紙張和方便查閱，iPAD已逐漸取代紙張成為今天飛機師常用的工具。機師可以使用iPAD查看飛行計劃，輔助導航等。

調查人員仍未對意外作出最後結論，但這次意外可能正透露着使用iPAD或平板電腦代替紙張的潛在危險。機艙內或需增添托架，以避免iPAD或其他平板從手上掉落，意外碰觸控制器導致意外的事件再次發生。