日本福島核廢水｜東電：排海所需手續已完成　待政府決定排放日期

福島第一核電站運營商東京電力公司21日表示，目前排放核廢水所需的審批程序已經完成，將在日本政府最終確認後，宣布排放日期。



東京電力福島第一核電站ALPS處理水對策負責人松本純一在今日（21日）早上的發布會上指，日本的核監管機構、原子能規制委員會（NRA）已經在本月7日審批確認排放設施的安全性，因此排海前所需要的程序已經全部完成。

聯合國核監督機構、國際原子能機構（IAEA）早前也發佈評估報告，指出排海對環境的影響「微不足道」。日本政府計劃最快8月開始，將儲存在福島第一核電站逾130萬噸核廢水排放入海，總量相當於500個奧運標準泳池儲水量。

松本表示，東電將每日對排放的污水進行採樣和檢測，有關結果第二天將公佈在東電網站，另有日本政府委任的日本原子能研究開發機構（JAEA）檢測排放樣本並公之於眾。

松本，目前存放在核電站的污水中仍一定比例未達到排放標準，強調只有經過再淨化處理後才會排入大海。

港府早前決定，一旦排放開始將禁止日本10縣的水產進口。日本政府官員19日在新聞發布會上回應指，此前日方已向港府就排海的安全問題提供詳盡的說明，在這一過程中港府做出該決定，令日方感到遺憾，並稱將繼續促請撤銷禁令。