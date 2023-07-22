沙利文：北京認為中美關係「不綁安全帶」或更安全

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，中國似乎認為美中兩國關係「不綁安全帶」，不設「護欄」，才會更加安全。



美國之音報道，沙利文星期五（7月21日）在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上被問到，他與中國最高外交官員王毅今年5月在奧地利維也納的對話，以及中國是否與美國一樣，認為為美中關係建設「護欄」非常必要。

沙利文說，相對於在媒體聚光燈下的對話，這樣的交流可以更坦誠、更直接。他說，兩人的會晤也為後來國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長耶倫（Janet Yellen），以及美國總統氣候特使克里（John Kerry）最近對中國的訪問鋪平了道路。

為兩國關係設立底線和護欄，是布林肯訪華的主要目的。

在被問到中國是否也希望為兩國關係設置護欄時，沙利文說，他的印象是中國似乎並不希望為兩國關係「綁上安全帶」。

「這只是我的印象，中國的整體態度大概是這樣的，如果你在車上繫上安全帶後，你就會被激勵開得更快、更瘋狂，然後就會發生車禍。因此，以某種角度來說，最好是不要繫安全帶。」

沙利文說，實際上，「安全帶」是一個很好的類比，因為綁上安全帶大大降低了車禍的成本和後果。他說，美國隨時準備在各個層面進行軍事交流，以避免錯誤、誤判和局勢升級。「坦白說，中國沒有這樣做。 」

中國方面多次表明，除非美國解除對中國國防部長李尚福的制裁，否則中國不會與美國恢復軍事交流。李尚福在2018年因購買俄羅斯武器而受到美國制裁。

沙利文對此也作出了回應。他認為，制裁不應該是中國拒絕交流的原因。首先，中國軍方有很多人並沒有被制裁；第二，他自己和拜登內閣的很多人也被俄羅斯制裁，但這並不妨礙他們在必要時與俄羅斯方面進行交流。

沙利文說，幾十年來，美國和俄羅斯就減少核風險和戰略軍控等進行對話，但是，美中之間還沒有進行過類似的對話，這是不穩定的因素之一。他希望將來某一天能與北京就中國核能力進行對話，因為這是核大國的責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

