西班牙大選｜右翼人民黨宣布勝利　 但未取得國會過半議席

西班牙7月23日舉行國會選舉。在點算99%選票後，未有任何一個政黨能夠贏得絕對多數議席，或出現懸峙國會的情況。右翼人民黨（People's Party）在350個下議院席位中贏得136席，其領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）宣布勝利。不過，連同極右翼聲音黨（Vox）所獲的33席，仍未能獲得 176 席的絕對多數。首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的執政工人社會黨（Socialist Workers' Party，PSOE）則贏得122 個席位，其盟友、極左翼政黨Sumar料獲31 個席位。



今次大選有3,700萬人合資格投票，將選出西班牙國會350個下議院議席，以及208個上議院直選議席。投票日正值炎夏，或因此影響投票率。截至下午6時、即大選結束前2小時，投票率為53%，低於2019年同時段的56.85%。

選前民調顯示，右翼人民黨的支持度領先執政工人社會黨，相信極可能勝選，或與極右政黨組成聯合政府，令西班牙成為繼瑞典、芬蘭和意大利之後，又一「轉右」的歐盟國家，或影響移民和氣候政策。

根據調查機構GAD3早前估計，人民黨將在下議院贏得150席，而反穆斯林、反女權主義的極右政黨聲音黨（Vox）將獲得31席，兩黨所得席次，足以在議會中佔得多數。但另一個機構Sigma Dos的結果不太確定，預測人民黨獲得145至150席，Vox則為24至27席。

如果左右兩陣營都無法取得過半議席，將會需要重選。一旦人民黨與Vox合組政府，將會是西班牙自1975年結束佛朗哥（Francisco Franco）獨裁統治後，首次再有極右政黨參與執政。

雖然人民黨領袖費霍表示，他更願意單獨執政，但自5月份地方選舉以來，人民黨和Vox 已在數十個地區和城市合作執政。

Vox成立於2013 年，矢言要廢除變性人權利、墮胎權，以及桑切斯倡導的氣候保護政策。