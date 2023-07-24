西班牙大選出懸峙國會　桑切斯：右翼聯盟被擊敗

西班牙星期天（7月23日）大選已完成99.5%的計票，沒有任何政黨贏得絕對多數，下議院產生懸浮國會（懸峙國會），右翼人民黨（People's Party）僅以微弱優勢領先於執政的工人社會黨（Socialist Workers' Party，PSOE），這意味着西班牙未來數週面臨不確定性。



彭博社報道，根據西班牙內政部公布的統計，右翼人民黨有望在下議院350席中贏得136席，比2019年選舉多了47席。

極右翼呼聲黨（Vox）奪33席，比2019年減少19席，但仍是國會第三大力量。但即使呼聲黨和人民黨聯盟，仍然未能達到下議院176席的執政門檻。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的社會黨以122席，成為下議院席位第二多的政黨；社會黨同盟極左的統一黨（Sumar）得31席。由於社會黨擁有更廣泛的潛在合作夥伴，或能組成一個172席的聯盟。

桑切斯在初步計票結果出爐後說，右翼和極右翼已被「擊敗」。他說：「想要全盤剝奪我們過去四年所有進展的『向後退』集團失敗了。」

桑切斯說：「希望西班牙繼續進步的人，比希望西班牙向後退的人更多。」

但尋求執政的人民黨黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）在桑切斯講話後宣布，人民黨贏得了星期天的選舉。

費霍說：「我現在的責任就是為嘗試組建政府進行公開對話。」

選前民調顯示人民黨和呼聲黨可能在此次大選贏得多數，但結果表明西班牙將出現一個懸浮國會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

