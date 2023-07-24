山火來襲希臘史上最大規模疏散　萬人逃離度假天堂羅德島

希臘羅德島（Rhodes）的野火已經連續燃燒了3天，消防員持續與野火搏鬥，當局至今已緊急轉移約1.9萬人。當局說，島上仍有數萬名遊客。



彭博社報道，希臘海岸警衛隊領導了從羅德島基奧塔里和拉爾斯地區的海灘營救遊客和居民的工作。消防部門發言人星期日（7月23日）說，約3000人通過海上撤離，另有1.6萬人通過陸路疏散，這是希臘歷來規模最大的疏散行動。

另據法新社報道，希臘警方發言人說，其中一個地區有3萬人必須撤離。德國TUI旅遊集團發言人說，隨TUI旅行團到羅德島旅遊的遊客多達4萬人，其中7,800名遊客身處火災地區。

羅德島是備受遊客喜愛的度假勝地。如今，遊客們卻爭相逃離羅德島，一些人穿着泳衣躲在當地學校和酒店會議室裏，航空公司正在為準備撤離的遊客增加航班。

英國、法國和意大利等歐盟國家都協助希臘的滅火和救援工作。意大利和法國派出的4架飛機星期一將加入滅火行動。

多家旅行社開始將遊客接回國。希臘外交部稱，他們在羅德島機場設立了專門櫃檯協助遊客辦理文件，為外國遊客提供的熱線電話也已開通。

希臘民防部門星期日發出了全境範圍的極高火災風險預警，預計一些地區的溫度將達到攝氏45度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

