聯合國再促俄重返黑海協議　 澤連斯基籲歐盟勿延長烏農產品限制

撰文：蕭通
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聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周一（24日）表示，希望俄羅斯按照他向總統普京（Vladimir Putin）的提議，重返黑海糧食出口協議。另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，歐盟為保護農民而延長對烏克蘭的農產品限制不可接受，並指歐洲應作出更理性反應，而非針對特定商品關閉邊境。

古特雷斯當日在羅馬舉行的聯合國糧食系統峰會上表示，隨著黑海協議的終止，最弱勢群體將付出最高代價。當食品價格上漲時，所有人都會付出代價。

自俄羅斯退出協議，並開始攻擊烏克蘭黑海的糧食出口港口以來，全球小麥和玉米期貨價格大幅上漲。

古特雷斯表示，糧價上漲對弱勢國家其具有毀滅性，呼籲俄羅斯重新實施黑海協議。他又敦促國際社會團結，共同尋求有效的解決方案。 他強調，仍然致力於促進烏克蘭和俄羅斯的食品和化肥，能暢通無阻地進入全球市場，向所有人提供應得的糧食安全。

另外，澤連斯基表示，在歐盟目前對烏克蘭農產品的限制在9月15日失效後，他希望歐洲履行義務，讓限制不再有效。他又稱，烏克蘭正在積極與各方合作，尋找符合歐洲精神的解決方案。

今年5月，歐盟同意容許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等5個中歐國家，限制烏克蘭農產品的進口至9月，以保障農民收入。但由於黑海糧食協議中斷，這些國家擔心烏克蘭糧食會經其他途經流入，要求歐盟將限制延長至今年底。

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