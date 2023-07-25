美國副國務卿舍曼7月28日正式退休　繼任人選未定

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月24日宣布，副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在28日正式退休，為她長達三十年的外交生涯劃上句號，而政務國務次卿紐蘭（Victoria Nuland，又譯盧嵐）將暫時署理舍曼離任後的工作。



美國國務院在5月宣布舍曼有意退休的消息，布林肯在聲明中大讚對方的領導和貢獻，形容這位「三朝元老」及與5位國務卿合作的資深外交官一直以原則、活力、忘我及同情心工作，無論是解決面對的問題、加強夥伴關係、對人的指導及改善無數美國民眾的生活等，都歸功於她的領導。

布林肯感謝與舍曼在過去兩年多的合作，並指，總統拜登（Joe Biden）已經指示紐蘭擔任署理副國務卿，直到接任人選獲國會確認為止。他認為紐蘭擁有豐富經驗、能力和對國務院的獻身，可以應對這個額外責任。

目前華府尚未公布舍曼的繼任人選，美國政治新聞網站《政治報》（Politico）5月底曾引述消息人士報道，拜登政府正考慮5至6位人選，包括紐蘭、副國家安全顧問芬納（Jonathan Finer）及國務院顧問喬萊（Derek Chollet）等。