澳洲研究：中國貿易限制對澳經濟影響極微

澳洲政府的研究發現，中國的懲罰性貿易限制措施對澳洲經濟造成的傷害微乎其微。



據彭博社星期二（7月25日）報道，澳洲生產力委員會（Productivity Commission）發布的最新評估顯示，即使澳洲面臨中國的懲罰性貿易行動，澳洲的出口仍保持強勁，尤其是受到中國限制的大麥和煤炭出口都很快就找到了新市場。

委員會的評估說，一旦受中國限制出口的產品找到新買家，中國貿易限制對澳洲造成的不利影響，只有國內生產總值（GDP）的0.009%。

但委員會也坦言，雖然總體經濟受到的影響可能微乎其微，但個別企業仍「付出了沉重代價」。

中澳關係在2020年莫里森（Scott Morrison）政府執政時期跌入谷底，當時澳洲前總理莫里森呼籲對新冠病毒進行溯源調查，還禁止中國通訊巨頭華為參與澳洲的5G網絡建設。

作為回應，北京政府對澳洲煤炭、木材和海產品等大宗商品加徵高額關稅，其中對大麥徵收了為期5年的80.5%綜合關稅，形同切斷了澳洲對中國市場的出口。

自從2022年5月中左翼工黨政府當選以來，中澳雙方恢復了高級別部長級會議，兩國也在嘗試改善外交關係，解決貿易糾紛、政治分歧和安全關切。兩國政府目前正嘗試通過談判終結中國對澳洲大麥和葡萄酒加征的關稅。

但中國兩週前要求再增加一個月時間完成對大麥關稅的審查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

