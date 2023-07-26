北海道無頭男屍案　疑兇一家案發前已出異樣　更多背景細節曝光

日本北海道酒店無頭男屍案，疑犯一家全被捕。日媒在7月26日進一步報道消息，疑犯與死者相識，且雙方可能出現爭執；家長對女兒溺愛但最近全家出現變卦，家中變成「垃圾屋」；警方仍正調查案件，這些都可能與這次悲劇有關。



案發在7月2日，札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）的Hotel LET'S酒店中發現一具無頭男屍，死者是住在北海道惠庭市的62歲男子浦仁志。

案件中被捕的包括29歲的女兒田村瑠奈、59歲的父親田村修、及60歲的母親田村浩子。警方仍正調查三人在案件中擔任的角色，日媒引述警方消息已知的包括：父親田村修在案發後接載了女兒田村瑠奈離開，兩人在案發前在市內購買了行李箱及刀具；女兒與死者間出現了什麼爭執；死者的頭部被發現收藏在3人的家中。

圖為7月26日，朝日電視台就案件相關的報道。警方從疑兇一家搬走證明調查，但也家中太多東西需要出動大貨車。（ANN News Youtube截圖）

朝日電視台（ANN）報道引述鄰居及認識疑犯一家的人報道，雙親自幼對女兒瑠奈溺愛有加。不過瑠奈在學生時期已不怎麼上學，成為不登校的兒童，至29歲也似乎沒有一個穩定的職業，全家靠着任職精神科醫生的父親支撐着。

報道引述父親田村修在醫院同事表示，田村修作為醫生十分優秀，也不時參與各類演講，亦曾說過「即使辛苦，但能看見病人笑容，又能養家糊口，已十分有成就感」的話。

田村修甚至在Youtube建立了名為「Luna Net」（ルナネット）的頻道，放上自己彈結他的短片。Luna正是女兒瑠奈的發音，可見父親對女兒的愛。

周刊《Daily新潮》則報道，似乎在案發前的一年，家裏似乎出現變卦。報道引述鄰居表示，父親田村修有時會早上5時回家，然後逗留不到10分鐘就離開；有時甚至連家門都沒進，在車裏吃着杯麵，在屋外拉來一着椅子，就這樣坐上5個多6小時，然後又駕車離開。

在警方拘捕了一家三人，進入屋內搜查時，發現家裏堆滿大量雜物，有很多紙箱及其他物品，一屋變成「垃圾屋」一樣。警方未有透露3人有否認罪，案件仍在調查中。