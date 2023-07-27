尼日爾總統遭軟禁｜美國及歐盟譴責政變圖謀　聯合國籲各方克制

非洲國家尼日爾（Niger）總統衛隊成員26日臨時封鎖總統府，總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）遭軟禁在內。鄰國譴責是企圖政變，聯合國、美國和歐盟也反對任何人企圖奪權。



美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美方譴責顛覆尼日爾民選政府的行為，敦促總統衛隊人員釋放巴祖姆，並避免採取暴力行為。他又表示，白宮正在監視事態發展，以確保美國公民的安全。

美國國務院在另一份聲明中也表示，嚴重關注尼日爾的事態發展，強烈支持巴祖姆，現正在與美國駐當地大使館保持溝通。

美國自2012年以來，已花費約5億美元協助尼日爾加強安全。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發聲明，呼籲各方保持克制。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟譴責任何破壞尼日爾民主穩定的圖謀 。

西非國家經濟共同體（ECOWAS）26日表示關注事件，呼籲試圖策劃政變者釋放總統。鄰國貝寧總統塔隆（Patrice Talon）表示，在與尼日利亞總統兼ECOWAS領袖提努布（Bola Ahmed Tinubu）會面後，他26日會前往尼日爾進行調解。