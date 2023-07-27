專家：朝鮮獲俄羅斯援助　續無視國際社會制裁

7月27日為朝鮮在半島停戰70周年的日子。專家指出，當年獲得蘇聯幫助立國的朝鮮如今靠着俄羅斯的支持，讓空虛的國庫再度充實起來。



衛星圖像顯示，2022年末，兩國恢復了中斷近3年的鐵路線，加上貨船關閉應答器，讓專家看出了朝鮮不透明經濟的端倪。這些跡象說明，朝鮮領導人金正恩找到了新的方法來填補他耗盡的國庫。

1953年7月27日停戰協議簽署之後，金正恩的祖父金日成在蘇聯的支持下建立了朝鮮經濟；70年後的今天，朝鮮必須再次感謝俄羅斯。

俄羅斯自2020年來首次恢復向朝鮮輸送石油

聯合國6月指出，俄羅斯自2020年以來首次恢復向朝鮮輸送石油。之前，穀物運輸已重啟。美國政府和獨立分析人士也都認定，朝鮮有大量庫存的彈藥。

隨着朝鮮與中國的貿易聯繫恢復以及網絡犯罪帶來收入，俄羅斯的援助使得經濟保持運轉，讓金正恩繼續得以無視國際社會的制裁。

總部位於維也納的民間組織「公開核訊息網」（ONN）的區域問題經理蕾切爾．明永．李（Rachel Minyoung Lee）說，「朝鮮總能找到生存之道……沒有跡象表明，它會很快重返核談判。」

聯合國禁止朝鮮出售武器的禁令頒布已15年，朝鮮也否認它向俄羅斯提供武器。然而，美國白宮2022年12月引述證據說，朝鮮向僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）交付了首批武器，供他們在烏克蘭使用，其中包括步兵火箭和導彈。

圖為俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）7月26日在平壤與朝鮮領袖金正恩會面。（Reuters）

朝鮮擁有俄羅斯或想要的152毫米炮彈

美國智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）研究小組說，朝鮮擁有且俄羅斯可能想要的一項物品是152毫米炮彈。這些武器可以與蘇聯時代的武器配合使用。

《朝鮮武裝力量》（The Armed Forces of North Korea）一書的合著者、武器專家奧利曼斯（Joost Oliemans）認為，朝鮮可能會抓住這個機會，以高昂的價格出售部份庫存。

根據彭博社的計算，如果朝鮮以每枚1,000美元（約7,800港元）的價格出售炮彈，那麼，出售25萬枚炮彈將獲得相當於其國內生產總值（GDP）1％左右的收入。

朝鮮脫北者姜美珍現在在韓國經營一家公司，她引述聯繫人說，俄羅斯食糖近幾個月已進入朝鮮市場。

還有跡象表明，新冠防疫措施解除後，鐵路線重開，中國與朝鮮邊境城市丹東和新義州市恢復交通往來。

韓國統一部下屬對朝網絡媒體《每日朝鮮》（Daily NK）說，根據消息來源，貨運列車的長度有所增加。

根據專家希佩爾和海耶斯所發布的報告，這兩個城市之間一條不受制裁管制的管道，每年可能輸送多達75萬噸（550萬桶）石油。

本文獲《聯合早報》授權轉載

