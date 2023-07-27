圭亞那總統訪華　昨晤上海市長龔正　今轉抵成都

圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）7月27日中午乘飛機抵達中國成都天府國際機場。



他出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式並對中國進行訪問，並將與中國國家主席習近平及其他政府官員會面。

上海市長龔正26日會見到訪的阿里一行人。caribbean.loopnews.com於26日稱，隨團還有圭亞那商界人士，會與一些中國大企業進行一些會面。

龔正代表上海市人民政府，對阿里和代表團一行到訪表示熱烈歡迎。龔正介紹上海經濟社會發展情況並表示，當前，我們正按照習近平主席對上海的發展定位，深化國際經濟、金融、貿易、航運和科創中心建設，加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。中國和圭亞那雖相距遙遠，但友誼源遠流長。上海作為中國改革開放的窗口，希望以共建「一帶一路」高質量發展為契機，進一步加強與圭亞那的交流合作。在經貿投資合作方面，熱忱歡迎圭亞那企業亮相進博會，並聚焦農業、能源、基建等領域開展務實合作。在綠色低碳發展方面，期待與圭亞那互學互鑒，拓展合作領域，加大合作力度。在文化旅遊合作方面，期待加強人文交往和人員往來，讓更多市民領略圭亞那秀麗的自然景觀和多樣的文化遺產，構築起兩地人民友誼之橋。

阿里說，圭亞那與中國建交50多年來，各領域合作不斷深化，人民友誼持續發展。與中國的合作推動圭亞那的轉型發展。圭亞那擁有豐富油氣資源，希望在氣候變化、環境、食品和食品安全領域扮演更重要角色，期待在造船、新能源汽車、製造業、農業、旅遊文化等領域深化與上海的合作，歡迎中國投資者將圭亞那作為進入南美及加勒比海地區的橋樑，也歡迎來圭亞那建立製造業工廠、地區總部，讓中國產品和服務更好覆蓋當地和周邊大市場。

中國駐圭亞那大使郭海燕、上海市副市長張小宏、圭亞那外交和國際合作部長托德、圭亞那駐華大使周雅欣參加會見。