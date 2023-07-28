習近平晤圭亞那總統：支持加勒比國家團結自強

中國國家主席習近平7月28日上午在成都會見來華出席第31屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華的圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）。



習近平指出，中國和圭亞那雖然相距遙遠，但友誼源遠流長。圭亞那是加勒比地區最早承認一個中國原則並同新中國建交的國家。去年，中圭隆重慶祝了建交50周年。近年來，圭亞那經濟快速發展，國家建設日新月異，中國正在以高質量發展全面推進中國式現代化。中圭兩國要做彼此信賴、相互倚重的好朋友，共享機遇、共迎挑戰、共謀合作、共促發展，推動構建更加緊密的中圭命運共同體。

習近平強調，中國和圭亞那同為發展中國家，應該從兩國人民根本利益和長遠利益出發，加強溝通合作，堅定相互支持，推動中圭關係行穩致遠。中方願推動共建「一帶一路」倡議同圭亞那「低碳發展戰略2030」深度對接，提升兩國高質量共建「一帶一路」合作水平。歡迎圭方參加中國國際進口博覽會，推動更多圭亞那特色優質產品進入中國市場。中方鼓勵中國企業赴圭亞那投資，擴大能源、礦業、金融、農漁業、基礎設施建設等領域互利合作，培育新能源、綠色發展等新增長點。雙方要密切人文交流，便利人員往來，夯實兩國友好民意基礎。中圭兩國在國際和地區事務中擁有廣泛共同利益和相近立場主張。祝賀圭亞那當選2024-2025年聯合國安理會非常任理事國，中方支持圭方在國際和地區事務中發揮更大作用，願同圭方一道，踐行真正的多邊主義，維護廣大發展中國家共同利益，共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性挑戰，攜手構建人類命運共同體。

中國國家主席習近平2023年7月28日上午在成都會見來華出席第31屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華的圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）。（央視新聞影片截圖）

習近平指出，2013年他首次訪問加勒比地區，同加勒比9個建交國領導人一道確立中加全面合作夥伴關係。中方一貫支持加勒比國家團結自強、發展繁榮，願同加方攜手構建更加緊密的中加命運共同體。希望圭方繼續為中國同加勒比國家關係發展發揮積極作用。

阿里表示，圭中關係發展良好，政治互信十分堅固。圭中建交以來的50年，是友誼、合作和相互支持的50年。圭方堅定恪守一個中國原則，高度欽佩習近平主席的傑出領導力，高度珍視中國的國際影響力。中國在圭亞那和加勒比地區經濟社會發展中扮演了重要角色，不但分享中國經驗，而且為圭亞那和地區國家發展基礎設施、互聯互通、醫藥衛生等提供了寶貴幫助。圭亞那視中國為高度信賴的合作夥伴，歡迎中國企業赴圭亞那投資興業，希望同中方開展緊密合作，更好應對能源、氣候變化和糧食安全等全球性挑戰。圭方支持習近平主席提出的一系列重大倡議，積極參與共建「一帶一路」，願同中方密切溝通協作，推動構建人類命運共同體，推動建立更加公正合理的國際秩序。圭方將繼續積極推動加共體同中國關係發展。

圭亞那總統阿里7月27日中午乘飛機抵達中國成都天府國際機場。他將與其他政府官員會面。

上海市長龔正26日會見到訪的阿里一行人。caribbean.loopnews.com於26日稱，隨團還有圭亞那商界人士，會與一些中國大企業進行一些會面。