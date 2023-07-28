美國商務部長：對華升級出口限制　美企蒙受損失

撰文：外部來稿
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7月17日，美國三大晶片巨頭英特爾、高通和英偉達的高管與國務卿布林肯等美高官會面，遊說拜登政府放棄對華半導體新限制政策，稱此舉損害了它們在中國開展業務的能力。

路透社27日報道稱，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上週亦參與了此次會議。當地時間周三（26日），她在出席一場論壇活動時承認，美國對中國的出口管制將讓這些美企損失收入。

雷蒙多聲稱，拜登政府正與相關企業交流，以尋求一個「保護美國國家安全」，同時將美企損失降低到最低限度的對華限制措施。她還稱，即便出口管制將影響部分美企，但這麼做「值得」。

據港媒報道，周三在美國企業研究所主辦的一場聚焦中美關係的討論會上，雷蒙多聲稱，新的對華限制政策會重點關注與軍事相關的領域，絕不允許中國用美國最先進的技術推進自身軍事發展，「我們已經儘快制定了時間表，並確保它是正確的。」

雷蒙多表示，這些限制措施將建立在去年10月實施的限制措施基礎上。同時她承認，進一步對中國獲取晶片和相關設備設限將波及部分美國企業的收入，「但我們仍然認為這是值得的。」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與中國商務部長王文濤2023年5月25日將在美國華盛頓會面。圖為雷蒙多16日出席美國國會參議院撥款委員會聽證會。（Reuters）

不過，提及上週聽取美國晶片業界的意見，雷蒙多也稱拜登政府對中國的出口限制應該謹慎劃定限度。

她宣稱，拜登政府與美國最大的半導體遊說團體正共同尋求一個既能「保護美國國家安全」，又能最大限度減少美企損失的「正確」方案，「不能讓美國企業沒賺到錢，中國還能繼續從別的國家或地方購買產品。」

雷蒙多透露，儘管盟友間也會存在高科技競爭，但拜登政府正計劃加強與日本、韓國以及歐洲盟友國家的關係，協調設計一套新出口管制措施，她拒絕就此提供具體時間表。

「我們必須具備戰略眼光，確保我們在這方面擁有足夠的領先優勢。如果我們做對了，韓國、日本和歐洲都將從中受益，我們將擁有一個更安全、更彈性的供應鏈。我們都必須密切關注中國。」她聲稱。

另據彭博社報道，雷蒙多還在討論會上強調，美國需要投資生產高端晶片的能力，同時阻止最先進技術流入中國。她進一步鼓吹所謂「中國威脅」稱，應對半導體晶片產能過剩問題，美國及盟國需要將出口管制和國內激勵措施結合起來，才能「走在中國前面」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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