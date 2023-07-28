朝鮮「戰勝節」70周年閱兵　火星洲際導彈與無人機亮相

朝鮮7月27日晚上在首都平壤舉行閱兵紀念「戰勝節」（朝鮮戰爭《停戰協定》簽署）70周年，韓媒28日稱朝鮮在閱兵展示新型無人偵察機，以及估計可以攻擊美國任何一處目標的「火星-17」型、「火星-18」型洲際彈道導彈（ICBM）。



朝中社的報道稱「火星-18」型是能夠徹底遏制敵對勢力，可靠維護國家安全的最強有力的核心戰略武器。

「火星-17」型、「火星-18」型都可攜核彈頭，以及射程涵蓋美國本土。

「火星-18」型所使用的固態燃料，在使用上較液態的穩定及方便，也可常溫長期保存，整體準備時間大為縮短，做到「隨裝隨打」。這讓導彈能藏在隱密的地方，免於被敵方發現並摧毀，可更出其不意地打擊對手。

2023年7月27日在朝鮮平壤舉行的紀念朝鮮戰爭停戰70周年閱兵。圖中導彈被置於軍車上，開進閱兵廣場。圖片由朝鮮中央通訊社（朝中社）發布。（Reuters）

韓聯社28日稱，坦克裝甲師、機械化步兵師、空軍方隊、炮兵方隊等部隊先於ICBM等戰略武器方隊入場受閱。

新製的朝鮮空軍戰略無人偵察機及多功能攻擊無人機在閱兵廣場上空進行受閱飛行。在金正恩26日同俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）一道參觀的「武器裝備展示會-2023」的現場，它們也曾出現。此外它們外形與RQ-4「全球鷹」、MQ-9「死神」等美國無人機相似。

2023年7月27日在朝鮮平壤舉行的紀念朝鮮戰爭停戰70周年閱兵，朝鮮領袖金正恩出席，站在他左方的是俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），站在金正恩右方的是全國人大常委會副委員長李鴻忠。圖片由朝鮮中央通訊社（朝中社）發布。（Reuters）

使用固體燃料的「火星-18」型新式洲際彈道導彈駛入閱兵廣場，之後移動式導彈發射車（TEL）載着「火星-17」型導彈駛進閱兵廣場。「火星-17」型使用液體燃料。

韓聯社28日稱稱，據觀寫，除前一天公開的新型無人機外，此次閱兵式並未展示任何新式武器。

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韓聯社27日指，朝鮮的閱兵儀式在同日晚上8時左右於平壤市中心的金日成廣場舉行，估計中俄政府代表團出席。

中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率中國黨政代表團26日訪朝，俄羅斯國防部長紹伊古率領的軍事代表團於25日抵達平壤。

朝鮮在2018年9月（建政70周年）之前通常在上午舉行閱兵。但自2020年10月勞動黨成立75周年閱兵起，朝鮮已連續4次在晚上或深夜進行閱兵。